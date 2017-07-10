广州街头现流动B超车 非法鉴定胎儿性别

（联合早报网讯）广州番禺公安日前（8日）联同当地卫计委等部门，成功破获一个非法鉴定胎儿性别的流动作业点——一辆内载便携式B超机的面包车，并将涉事的一男一女拘捕。

据《新快报》报道，案情指，该“流动作业点”其实是一辆面包车，内里装载一台便携式B超机，一次胎儿性别鉴定收费300元至500元人民币不等。当地居民老王（化名）表示，自己身边有7个人做B超后选择人流，他不愿对这样的情况坐视不理，遂决定向媒体反映。

为了验证老王的说法，记者与一个孕妇志愿者配合，决定暗访“流动B超车”。记者首先电话联系B超鉴定者，起初对方十分谨慎，表示“不熟悉不照（B超）”。反复核实介绍人身份后，对方才放下戒心，并自称姓黄。

一番讨论过后，双方约定在禺区某小区门口见面。暗访当日，通过黄某的电话指引，孕妇志愿者上了一辆牌照为粤A3C***的风行面包车。虽然陪志愿者一同前往的记者被拦在了车下，但志愿者事后的描述及其身上的录音设备还是还原了现场。

据志愿者描述，车上只有一名男性司机和年约40岁的黄某，前后座之间用防晒窗帘相隔，志愿者上车后，被要求躺在后排躺椅上，而用作B超的机器则像一个大号的笔记本电脑。黄某表示，“这个是手提式的，医院那种是柜枱式的，就相当于笔记本和台式电脑的区别”。志愿者躺下的两分钟内，黄某便告知志愿者“是女孩”，还自称自己做B超已达17年，没有必要骗人。在收取了志愿者的300元现金后，黄某便驾车迅速离去。

暗访之后，记者再次假扮怀孕仅3个月的未婚少女，邀约B超车进行鉴定，同时向当地统计局和公安举报。涉嫌非法胎儿鉴定的一男一女被当场抓获，车上一个笔记本里，详细记录着40 多个电话和大致地址，其中志愿者上次暗访所用的号码也在列。

7月8日晚，番禺区卫生和计划生育局就该事件通报称，当天上午，根据群众举报，当局查获非法使用的车辆和用于胎儿性别鉴定的B超机一台，涉嫌违法人员2人。疑犯黄姓女子长期从事胎儿性别鉴定，用机动车四处流动作案。通报称，依照相关的法律法规，区卫生监督执法人员查扣B超机等违法器械，并对涉案人员依法追究相关责任。

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