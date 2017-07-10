中国大部分地区遇暑热 局地超40℃

（联合早报网讯）本周，中国大部分地区将遭遇“烤”验，热浪同时持续袭击南北方。10日，高温主要集中在北方地区，河北、山西、陕西等9省区气温将超35℃，局地可超过40℃。11日起，南也方将迎来高温闷热天气。

中新网报道，中央气象台今晨继续发布高温黄色预警。预计未来三天，华北中南部、西北地区东部、内蒙古中西部、新疆等地有35℃以上高温天气，部分地区最高气温可达37～39℃，局地可超过40℃。

此外，明日起至19日，预计北方高温范围将持续扩大。新疆、内蒙古中西部、西北地区东部、华北、黄淮北部等地将出现持续35～38℃的高温天气，局部可达40℃左右，其中15-16日华北、黄淮的高温强度有所减弱，17日再度加强；上述地区高温持续日数一般有5-8天。江淮、江南大部、华南东部也将出现4-6天的持续性高温闷热天气，其中江南东部可持续7-9天。

由于目前南方大部地区被雨水笼罩中，今天高温范围不大，主要集中是在上海、浙江、福建等地，高温高湿，闷热感明显。不过11日后，随着副热带高压的西进增强，南方的雨水变少，高温伺机抢占地盘，江南、华南东部等地将迎来一段连续高温天气。常年来看，7月中下旬是南方高温集中发力的时段，其中福州在这段时间出现高温最频繁。因此未来南方高温将迅速增多，也要注意防暑降温。

为此，气象专家提醒，华北、黄淮高温持续，上海、浙江等地闷热感明显，上述地区的公众需注意防暑、防晒。

近期，新疆的“热”备受关注，值得一提的是，在7月9日全国高温排名榜单中，最热城市前六名都在新疆。据中国天气网检测，截至到7月9日16时，全国高温排名榜单中，前六名全部来自新疆。其中，火洲吐鲁番以47℃的“高度”牢牢占据着榜首，而排名第六的阜康市7月9日15时的最高气温已经达到了42℃。

另外，据气象部门检测，7月8日，吐鲁番市的最低温度为36℃，刷新去年同期35.7℃(7月28日)极值，创下了该站1951年7月建站以来66年最低气温的新高。

天山网引述自治区气象局首席服务官张云惠观点称，预计7月11日前后，“伊朗副热带高压”开始南撤，北疆地区在一次弱冷空气带来的降水后，气温开始回落。南疆、东疆的高温预计会持续到7月14日左右。乌鲁木齐市气象台首席预报员王健也表示，预计7月12日前后，乌鲁木齐市的气温将回落。

气象部门提醒，未来三天，全疆大部地区气温持续上升，火险气象等级较高，需加强防范，同时需谨防局地融雪型洪水及山体滑坡、泥石流等地质灾害的发生。

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