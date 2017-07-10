圆明园考古重大发现：嘉庆皇帝御笔亲题石刻重见天日

（联合早报网讯）圆明园又称圆明三园，是清代一座大型皇家宫苑，它坐落在北京西郊曾经有150余景，有“万园之园”之称。清帝每到盛夏就来到这里避暑、听政，处理军政事务，因此也被称为清朝的“夏宫”。1860年英法联军洗劫圆明园，文物被抢掠，后又遭到匪盗的打击，终变成一片废墟。

据央视网的报道称，目前正在进行的圆明园史上最大规模考古发掘工作，自2013年开始至2020年结束。如园遗址是圆明园考古中发现保存最为完好的园林遗址。近日，考古人员在如园两段巨大石条上，发现了嘉庆皇帝的御笔题刻。

延清堂是如园最大的建筑，前有水榭可观景，后有碧湖听蛙鸣，据说嘉庆皇帝也是对此处流连忘返，考古队员偶然在两块巨大的石条侧面发现了嘉庆的御笔题刻。

北京市文物研究所圆明园课题组组长张中华表示，感到比较惊喜的，是在这个御题两个字的下面，发现了两个印章，其中一个印章上面写的是“嘉庆御笔之宝”，这是一个玉玺。另外还有一个叫“夙闻诗礼凛心传”。因此能够明确断定这块碑是嘉庆皇帝留下的。

印章的样子字迹清晰可辨，但由于石条巨大，暂时还无法挪动。碑刻的内容还深埋在泥沙下面，无法辨认。考古发现延清堂前后都有宽大的露台，据史料记载，皇帝经常坐船从水路而来，直接从延清堂北侧码头上岸，进入如园。延清堂大殿周边还点缀多处云朵石，这也是在其他宫殿建筑中少有的装饰。拥有四个方向出口的假山环岛也是此次考古中的一大发现。处处都显示出江南园林景致的情趣。



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