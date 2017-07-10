近五成上海市民肯定“人口底线”积极效应

（联合早报网讯）上海“十三五”规划明确，“到2020年，把常住人口控制在2500万以内的人口底线”。上海社会科学院社会学研究所今天（10日）公布的一份报告显示，近五成申城市民肯定“人口底线”的积极效应，年轻人更关注“人口底线”对“生活成本”和“日常生活的影响”。

中新社报道，该份报告基于2017上半年“上海民生民意”研究，共有2079个有效样本。

数据显示，认为“有利于控制人口规模”的上海市民比例为48.5%，认为“有利于提高人口素质”的比例为43.9%；同时，三成市民认为“说明上海生活成本太高”（33.5%）、“有利于与国际大都市接轨”（32.0%），“有利于上海优化产业结构”（26.8%）。也有相当上海市民对由此产生的负面效应表示担忧，如“可能会影响到市民的日常生活”（21.4%）、“部分产业劳动力将会出现短缺”（18.1%）。

报告提出，60岁及以上认同“人口底线”能“控制人口规模”和“提高人口总体素质”的比例分别为62.3%和54.1%；40至49岁认同“控制人口规模”的比例为55.0%，50至59岁认同“提高人口整体素质”的比例也达到了54.4%；相比之下，年轻人更关注“人口底线”可能产生的一些现实影响，如30岁以下认同“上海生活成本太高”的比例为40.7%，认同“对城市形象产生负面影响”的比例为9.5%。

月收入2301至4000元（人民币，下同）的市民认同“控制人口规模”的比例为62.2%，认同“提高人口整体素质”的比例为47.1%；月收入在8000元以上市民认同“与国际大都市接轨”的比例为37.5%，认同“优化产业结构”的比例为30.5%；此外，6001至8000元月收入的市民认同“上海生活成本太高”的比例为40.7%，对生活成本也具有较高的敏感性。报告据此认为，月收入较高市民更关注“人口底线”宏观层面影响，月收入较低市民更关注对人口的直接影响。



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