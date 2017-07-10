中共调整三峡建委人事 黄奇帆被免职

（联合早报网讯）中国政府网消息指，中国国务院决定对国务院三峡工程建设委员会组成人员作出调整，黄奇帆被免职。

中国政府网今天（10日）发布的消息称，中国发改委主任何立峰、湖北省长王晓东、重庆市长张国清任国务院三峡工程建设委员会（简称三峡建委）副主任。徐绍史、黄奇帆的国务院三峡工程建设委员会副主任职务被免。

官网显示这份文件成文日期是7月3日。

黄奇帆自2001年10月转任重庆市副市长后，一直在重庆任职。

2009年11月30日，中共中央任命黄奇帆为中共重庆市委副书记，提名黄奇帆为重庆市市长候选人，2010年1月当选市长。

2010年2月起担任中国国务院三峡工程建设委员会副主任。2017年2月24日，黄出任全国人大财经委员会副主任委员。

公开资料显示，中国国务院三峡工程建设委员会成立于1993年1月3日，一般由国务院总理或副总理兼任三峡建委主任。

2002年1月，原三峡建委办公室、移民开发局和监察局合并，重新组建国务院三峡工程建设委员会办公室（加挂“国务院三峡工程建设委员会三峡工程稽察办公室”牌子）。

目前，三峡建委主任和副主任人员名单如下：

主任：张高丽（国务院副总理）

副主任：汪洋（国务院副总理）

聂卫国（国务院三峡工程建设委员会办公室主任）

何立峰（国家发展和改革委员会主任）

王晓东（湖北省长）

张国清（重庆市长）

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