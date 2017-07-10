“鸿运计划”再流标 台国舰国造案仅一家投标

（联合早报网讯）台湾蔡英文政府上任后首宗“国舰国造”案“鸿运计划”，船体儎台建造部分约36亿元（新台币，下同），原订今天（10日）开标，但台湾造船厂仅一家投标，未达最低三家合格投标厂商方得开标的门槛，继4月流标之后再度流标。

自由时报报道，“鸿运计划”的两栖船坞运输舰国造案，军方今年起至2021年编列62亿9736万4000元预算，其中36亿零204万元用于船体儎台，其他预算用于武器系统、技术服务等。不过，国军4月12日至5月10日首度招标时，未获台湾厂商青睐。

据指出，台湾主要造船厂都对此案表示兴趣，但4月开标时没有厂商投标，主要是出于预算考量。造船厂曾在招商说明会中表达意见认为，军方所开出的造舰预算过低，厂商将不能负荷成本。国防部后因此撤下标案，重新检讨拟定后于6月21日再度公告招商，预算金额维持不变。

原订7月5日再开标，然而上周军方却临时公告，再度延后到7月10日，至今日收件截止时刻，据了解仅有一家厂商投标，然而标案规定至少需有三家以上合格厂商投标，方得开标，因此再次流标。

知情人士指出，前两次需要三家厂商投标，目前大概会朝向招标第三次，才能不限家数。而国防部原先一直在讨论，如果没人投标，可能会修改预算金额，不过既然有厂商表达意愿，就会继续沿用目前的预算金额，进行招标程序。

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