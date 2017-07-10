广东警方捣毁特大新型网络传销犯罪窝点70余个

（联合早报网讯）广东省公安厅今天（10日）举行的新闻发布会透露，在中国公安部的协调下，广东警方于6月中旬在广东、广西和福建等地同步展开“飓风23号”收网行动，成功捣毁犯罪窝点70余个，侦破“1040阳光工程”等系列网络传销案件50余宗，涉案金额10余亿元（人民币，下同），以杨某芳、陆某明为首的280余名犯罪嫌疑人悉数落网。

中新社报道，2017年3月，广东多市警方相继发现多个涉嫌传销犯罪线索，广东警方将相关案件列为“飓风23号”专案。经查，肇庆、湛江、茂名、梅州等市警方查获的以“1040资本运作项目”为噱头的传销团伙，打着“中央操盘，纯资本运作，在北部湾布局，暗中实施‘国家秘密政策’，为北部湾吸聚资金，带动经济发展，实现中国经济增长的第四极”等幌子进行传销。警方在收网中抓获犯罪嫌疑人400余名，刑事拘留200余名，涉案资金8亿余元，彻底切断该传销犯罪自邻省循粤西交界城市蔓延进广东发展的路径。

茂名、阳江、湛江市警方查获的一个通过互联网发布虚假信息，打着“投资少、见效快、回报高”的幌子，以缴纳一定的费用或者购买商品、服务等方式获得成为会员的资格，并按照一定的顺序发展会员组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利，发展众多受害者参与投资“黄金国际EGC”项目，该传销组织主要针对的对象是50至60岁的中年老人。

据了解，今年上半年，广东警方共侦破传销案件160余起，刑事拘留犯罪嫌疑人950余人，逮捕拘留犯罪嫌疑人740余人，同比分别上升36.7%、128%、218.8%，涉案金额200余亿元。



免费试阅14天