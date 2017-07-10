新华社驳斥郭文贵的“爆料”为颠倒黑白

（联合早报网讯）中国官媒新华社昨晚（9日）罕见发文驳斥富商郭文贵针对中国高层领导的“爆料”。报道称，郭文贵有关海航问题的“爆料”，实际上是其通过收买民航系统员工，非法收集获取航空公司内部客户资料信息后，进行“深度加工”、歪曲解读，以达到颠倒黑白、混淆视听的目的。

这篇题为“郭文贵海航‘爆料’真相调查”的报道证实，今年6月，两名向郭文贵泄露内部客户资料信息的民航系统员工宋军和马丛，因涉嫌侵犯公民个人信息犯罪，已先后被中国公安机关逮捕。

公安机关查明，2015年12月至2017年3月间，马丛按照宋军的要求，将查询整理的部分海航公司客户的信息，包含飞行日期、起落站、航班号、机型、机号等内容的涉及146人的561条行踪轨迹信息，分三个批次提供给宋军。宋军收到后，都第一时间通过邮箱提供给了郭文贵的秘书王雁平。

报道说，宋军、马丛给郭文贵提供的“内部信息”，仅仅是包含乘客身份信息、航班起降时间和机型机号等客观内容。然而，这些信息到了郭文贵手里，就成了可以肆意歪曲解读、任意胡编乱造的“百变之王”：如果随行乘机人员中有女性，那就是在飞机上淫乱；如果乘坐的是新飞机，那就是买了送给领导亲属的礼物；如果经常乘坐公务机，那就一定有该公司的股份……。

北京有关人士分析，一般情况下，官方不会对牵涉高层领导的“爆料”作出回应，因为回应可能会引起更多的炒作。新华社昨天出面驳斥郭文贵，是因为郭文贵曾与一些高官交往密切，他的“爆料”被外界认为有一定的可信度。有分析甚至认为，郭文贵的“爆料”可能会影响中共十九大的人事安排。

今年50岁的郭文贵被中国媒体称为“权力猎手”。2014年8月，郭文贵离开中国。2015年后，国家安全部原副部长马建、河北省政法委原书记张越等与郭文贵关系密切的高官先后落马。中国媒体披露，郭文贵掌控的北京政泉控股有限公司，以盘古大观为据点，搭建了一个以政法官员为主的庞大政商关系网络，被外界称之为“盘古会”。

今年4月，国际刑警组织向在美国的郭文贵发出红色通缉令。郭文贵则选择通过“爆料”反击中国官方和媒体对他的指控。

郭文贵在“爆料”中称，中共某位政治局常委的亲属在海航持有股份；海航在飞机采购过程中及跨境并购中有诸多违规行为；海航波音787公务机是海航集团送给某位背景深厚的海航客户的礼物；海航公务机上还发生过“淫乱”行为等等。

6月15日，海航集团在美国就郭文贵针对该集团的“爆料”提起诉讼。潘石屹等中国商界、演艺界名人也指郭文贵的“爆料”损害了自己名誉，要和郭文贵打官司。

新华社昨天引述在押的宋军说：“郭文贵太能编、太能胡扯了，他只要看到乘客当中有男有女，就能编出男女不正当关系在飞机上发生的故事，事实上飞机上那么多人，怎么可能呢？”

报道称，尤其让宋军气愤的，是郭文贵每次造谣胡编，都把宋军、马丛提供的那些信息附在后面，并称这些“料”是来自高层、来自马建，完全不考虑这么做对宋军和马丛会带来什么样的后果。

报道还透露，郭文贵的“胃口”不仅仅在海航、也不仅仅在中国国内。出于种种目的，郭文贵还通过多种渠道，想方设法搜集查询一些中东、美国等地的政要和知名人士及其亲属的个人信息和相关隐私。

《新京报》今天也发表与新华社内容相近的报道。报道透露，2015年到2016年，郭文贵曾多方寻找高层关系，希望有人帮其摆平自己的问题，以求回国，但他不仅没有如愿，还成了国际刑警组织的通缉犯。

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