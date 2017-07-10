董建华家族的东方海外被中远海控收购

（联合早报网讯）由香港首任行政长官董建华家族持有的东方海外集团，以492亿元（港元，下同，87.2亿新元）卖盘予中资航运公司中远海控。中远海控指出，目前全球货柜航运业面临严峻挑战，同行间进行整合已成为大趋势，期望这次收购行动能做到“一加一大于二”的协同效果。

受到上述消息刺激，东方海外股价今天一度高见75元，最多上升25％，收市报72元，升幅20％；中远海控股价则高见4.55元，最多升近12％，收市报4.29元，升逾5％。

其他在香港上市的航运股股价也普遍向好，中外运航运集团收市上升9％，报2.13元；中远海运港口集团则上升2％收市。

中远海控是在昨晚发布公告说，公司拟通过两家境外全资下属公司向东方海外国际全体股东发出要约收购，目标收购东方海外国际至少68.7％股份，收购价每股78.67元。如全部股东接受要约，将支付492.31亿元。

交易完成后，按运能计，中远海控将一跃成为全球第三大集装箱运营企业，仅次于丹麦马士基航运公司﹙Maersk Line﹚及总部位于瑞士的地中海航运公司﹙Mediterranean Shipping Co.﹚。

不过，有关交易仍有待监管机构批准，以及中远海控股东同意。

中远海控总经理许遵武今天表示，目前全球货柜航运业面临严峻挑战，集装箱市场竞争激烈，同行间进行整合成为大趋势，公司这次提出收购东方海外，将有助巩固集团在市场的地位，完成合并后成为全球第三大航运企业，总运载力合共超过290万标准箱，旗下船队逾400艘。

许遵武认为，香港作为国际金融及航运中心，政策及法律环境均有利集团发展，收购香港航运龙头之一的东方海外，有助于利用其营运网络，增加市占率，减少恶性竞争，做到“一加一大于二”的协同效果。

他强调，集团收购一旦成功，两年内会继续聘用东方海外现有的员工和管理层，其总部也会留在香港，交易完成后将维持独立上市地位，主要是考虑到品牌独立运作将能带来更大营运效益。

有航运业人士分析，中远海控收购东方海外后，下一个目标就是达飞轮船，最终目标是超越马士基，成为全球航运业“一哥”。

市场普遍认为，中远海控这次提出的作价吸引，对卖方东方海外有利。交银国际今天建议东方海外股东接受收购要约，除了考虑到高溢价，也因为中远海控可能需要出售部分股权，以维持东方海外上市地位，可能令股价其后有沽压。

摩根士丹利也认为，合并能产生协同效益，扩大规模、降低成本，对两家公司都有利。虽然行业集中度提高，但受到反垄断规定所限，中远海控的前景仍然要视乎航运业的供求情况。

不过，《华尔街日报》引述一位参与交易谈判的人士称，董建华家族之前不想出售东方海外，但中国政府施加“大量压力”促成交易，最终董建华家族在获得一个合理的报价后让步。

东方海外是全球十大航运公司之一，1947年由董浩云创办，1982年董浩云去世，其子董建华接任主席，1997年董建华当选香港特首，主席由胞弟董建成接任至今。据法国航运咨询网站Alphaliner统计，截至去年12月1日，东方海外的船队总运力为57.5万个标准箱，占航运市场份额2.78％，排名全球第九位。

翻查记录，东方海外卖盘的消息过去半年两度在市场上传出，但公司管理层两次都否认传闻。

免费试阅14天