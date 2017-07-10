北京卫计委：北京人均寿命上升到82.03岁

（联合早报网讯）北京市卫生计生委委员刘泽军今天（10日）表示，北京市居民人均期望寿命由2009年的80.47岁上升到2016年底的82.03岁。

中新网报道，中国国家卫生计生委10日在北京召开发布会，介绍国家基本公共卫生服务项目等有关情况。“从2009年国家基本公共卫生服务项目实施以后，北京市居民健康指标有了很大的提高。”刘泽军在发布会上指出，人均期望寿命由2009年的80.47岁上升到2016年底的82.03岁，孕产妇死亡率、婴儿死亡率分别由2009年的14.55/10万和3.49‰，下降到2016年的10.83/10万和2.21‰，基本达到国际的先进水平。

刘泽军表示，截止到2016年底，全市居民建立健康档案共计1754.54万份。预防接种率一直保持在99%以上，已连续32年无脊灰野病毒病例，连续20年无白喉病例，麻疹、百日咳、新生儿破伤风、乙脑、流脑等疾病发病率已降低到历史最低水平。此外，截止到2016年底，慢性病患者健康管理已经达到327.89万人，老年人健康管理率始终保持在66%以上。

卫计委基层卫生司副司长高光明指出，根据医改监测数据，截至2015年底，全国居民电子健康档案建档率达到76.4%，分别管理高血压、糖尿病患者8835万人和2164万人，老年人健康管理1.18亿人，2016年，全国孕产妇系统管理率达到91.6%。

高光明表示，下一步将以基层高血压防治管理同质化为突破口，进一步提高服务水平。鼓励有条件的地方探索逐步向居民个人公开电子健康档案。鼓励地方充分利用移动互联网信息技术，以多种线上服务的形式为群众提供便捷的基本公共卫生服务，实现健康管理在基层。



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