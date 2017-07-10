北武夷山列入世界文化与自然双遗产名录

（联合早报网讯）江西省铅山县今天（10日）称，位于该县境内的北武夷山以武夷山扩展项目被列入世界文化与自然双遗产名录。

中新社报道，波兰当地时间9日19时10分，武夷山边界调整项目在第41届联合国教科文组织世界遗产委员会会议上审议通过。至此，北武夷山成功列入世界文化与自然遗产地。北武夷山由此前的遗产地缓冲区成为遗产区，是对世界遗产武夷山边界的扩展。

目前，中国世界遗产数目仍为52个。此前，波兰当地时间7月7日、7月8日，可可西里、鼓浪屿申请世界遗产成功使中国拥有世界遗产数量增至52个。

武夷山跨越闽赣两省，介于江西的上饶、铅山与福建的浦城、崇安等地之间，是中国东南地区最杰出的生物多样性保护区域，也是大量古老孑遗植物、中国特有植物的避难所。

1999年12月，武夷山被联合国教科文组织列入《世界自然与文化双重遗产名录》。据了解，1999年武夷山申遗时，因行政区划等原因，当年申报时仅以武夷山山脊线划定提名地范围，位于江西省铅山县境内的武夷山北部划为世界遗产地缓冲区。

江西境内的北武夷山地区不仅有独特的自然遗产，也有丰厚的人文遗产如鹅湖书院等，曾是一个著名的文化中心。

2014年11月起，江西省铅山县正式启动北武夷山（武夷山扩展项目）申遗工作。2015年7月8日，在德国波恩召开的第39届世界遗产大会上，北武夷山（扩展项目）被联合国教科文组织正式列入世界遗产预备名录。

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