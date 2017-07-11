民建联党庆 林郑重提曾钰成“荣辱论”:冀为党派减压

（联合早报网讯）香港民建联10日晚在会展举行成立25周年庆祝酒会，多名政界人士获邀出席。香港特首林郑月娥上台致辞，重提前立法会主席曾钰成在2003年称，建制派“有辱无荣”论，她希望政府做好管治后，能为党派减压，甚至可以“分红”。

据香港01网站报道，多名政界人士出席民建联举行的庆祝酒会，包括全国政协副主席董建华、梁振英，特首林郑月娥、中联办主任张晓明，以及多名政府高官。

林郑月娥致祝贺辞时表示，敬佩民建联在25年间，即使社会经历起起跌跌、政府成功或较凄惨的时候，仍然坚持爱国爱港，同时扮演着监察政府的角色，期望该党继续在政府做得不善时，作出指点，改善政府工作。

林郑特别提到创党主席、前立法会主席曾钰成于2003年的“荣辱论”。当年包括民建联在内等建制党派在区议会选举大败，曾钰成在记者会称建制派与政府关系密切，有辱无荣，暗示支持政府没有好处。林郑称，未出任特首前，曾大胆向曾钰成承诺只要政府做好管治，就可以为建制派减压，甚至分红，现在仍是抱着同一想法，认为只要政府做到良好管治、以人为本，就可为政党减压，而且不止是建制派，只要是真心维护一国两制及《基本法》的政党，都可以沟通，可以为他们减压、分红。

她还提到，民建联已成功交棒，尤其该党的立法会议员均已年轻化，笑言自己的官员班子及行会成员都较上届年纪大，要向民建联学习一下。

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