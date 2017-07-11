巴总统访台 台总统府：有股力量预谋破坏维安

（联合早报网讯）巴拉圭总统卡提斯明天访台，传出有团体将发动抗议。台总统府10日表示，国安单位确实掌握相关情资，显示有组织的力量正在预谋；外交是国家重要政务，盼这些朋友冷静。

台湾中央社报道，巴拉圭共和国总统卡提斯（Horacio Cartes）应台政府邀请，将于11日至13日率团到台进行国是访问，并参加台巴两国建交60周年各项庆祝活动。

台总统府除例行军礼、国宴，还在台北宾馆安排欢迎餐会，另外，总统蔡英文、副总统陈建仁也将陪卡提斯赴南部参访。

对于外传有团体可能会在公开场合、两国元首都在时去抗议，台总统府发言人黄重谚指出，国安单位确实掌握相关情资，显示是有组织的力量正在预谋，针对包括总统常态性的公开行程、外国元首来台访问相关行程、后续国家级的重大国际活动、以及多项的国家庆典，这个有组织的力量，正在预谋发动各种冲击维安的行动，意图制造冲突与破坏。

黄重谚说，为确保国人安全与国家重大利益，外交是国家非常重要的政务，国安单位也就各种可能状况，严密各项因应准备工作，府方对国安团队的专业深具信心。

他说，台湾是民主国家，表达不同的意见是常态，也是人民的基本权利，但是，类似以破坏国家在国际国内重大事务的进行，制造社会冲突不安，甚至是伤害国人人身安全的作法，社会不会认同，法律也不会容许，提醒这些朋友冷静理性地表达个人的诉求，不要有逾越法律、伤害国家的举动。

免费试阅14天