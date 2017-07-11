兰州机场航班延误乘客抢警械 要求警察下跪道歉

（联合早报网讯）9日，兰州机场一架班机发生航班延误，一名男性旅客与机场工作人员争吵，不听劝阻，用身体冲撞地服人员，在民警对其使用警用催泪喷雾后还试图抢夺民警警械，结果被警方强制带离进行调查。

中新网报道，甘肃省民航机场集团官方微博消息称，7月9日19时03分，兰州中川机场派出所接兰州中川机场T2航站楼113登机口地服人员电话报警称：113号登机口旅客闹事，请求警察到场处置。接警后，民警迅速赶到现场。

经了解，113号登机口航班系由兰州飞往合肥的TV6015号航班，计划起飞时间为17点55分，因合肥机场流量控制原因，不能按时起飞，造成延误，旅客人数为127人。现场一名穿黑色上衣、体型较胖的男性旅客情绪激动，在机场113号登机口验票台前，与机场工作人员争吵，不听劝阻，用身体冲撞地服人员，用手掌击打登机口验票台，民警对其进行多次口头警告无效，其再次拍打验票台桌面，并纠其家属，对民警身体撕扯，抓伤民警胳膊；民警再次警告，该男子及其家属无视警告继续对民警和地服人员进行撕扯、阻碍，民警使用警用催泪喷雾在其面部喷射，命令其退后，该男子捂住脸鼻退入人群后面，并反复擦拭脸鼻，随后来到民警跟前说自己鼻子流血了，并大喊“警察打人了”，并试图抢夺民警手中警械，声称要让民警下跪道歉，再次谩骂民警并用身体再次冲撞民警，其家属也上前撕扯民警，继续煽动现场气氛，大声呼喊警察有枪，要与民警单挑。

随后，该男子被强制带离至兰州中川机场派出所办案区进行调查，依法进行处理。

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