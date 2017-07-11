“一地两检”达共识 高铁划内地管辖区

（联合早报网讯）港府与内地商讨高铁一地两检的安排，将于月底公布。据悉，港府已同意，在高铁西九龙总站内划出内地管辖专区，规定香港法律在专区内并不适用，交由内地管辖，全面行使内地司法管辖权。

香港星岛日报报道，香港特首林郑月娥早前表示，预计高铁的通车日子会在明年第三季，而“一地两检”方案很快会公布。据悉，港府与内地商讨“一地两检”，曾经讨论过不同模式，包括内地执法部门在高铁总站内仅执行出入境、海关、检疫三项法律的“有限度执法”模式。但经过多番商讨，双方终于达成共识，决定采用深圳湾模式的“倒转版”，即在高铁西九龙总站内划出内地管辖专区，规定香港法律在专区内并不适用，交由内地管辖，全面行使内地司法管辖权。有关专区包括高铁西九龙总站内的内地出入境管制区、高铁月台及车厢；但香港境内的高铁沿线路轨则仍然是香港法律管辖范围。

据了解，有关安排将会由“双边立法”实施，即由香港立法会及人大常委会分别进行立法。有法律界人士指出，有关香港本地立法可能比较简单，只列出内地管辖专区的范围，并规定香港法律在专区内并不适用。不过，香港法律界立法会议员郭荣铿指，香港司法管辖权是一个完整不可分拆的概念，而且适用于整个香港的版图，他指香港一个部分被分割出来受制内地法律司法管辖权，这概念并不附合《基本法》，也未见到《基本法》内可容许这种做法。经民联立法会议员梁美芬则不认为方案违反《基本法》，相信方案会以深圳湾口岸为蓝本，两地政府会签署有关条约。

有法律界人士建议，要解决这个法律问题，最简单的做法，是由人大常委会重划香港特区的边界，将高铁站内的内地管辖专区划出香港特区的边界之外，即不用实施香港法律。

全国政协常委、前政务司司长唐英年表示，当年他以司长身份，与时任港澳办主任在协调小组会议讨论高铁“一地两检”方案时，曾研究参考深圳湾口岸做法，由人大常委会立法划出深圳湾区域，让香港执法人员在深圳湾属于香港的区域执法，原意希望高铁“一地两检”能“倒模”深圳湾模式，认为这是“最公平的开局”。他指，2010年提交立法会拨款时未提及采用深圳湾模式，是因为不想将“半生熟”方案提交立法会讨论。

唐英年认为，处理“一地两检”是新一届特区政府一大考验，相信林郑月娥的策略，是先让市民了解“一地两检”与高铁是不可分割的，推销高铁的方便效益，因为“香港人好喜欢方便”，做好软销后才讲解清楚其中的法律争议。他以香港坐高铁到广州为例，若不停站需时约48分钟，但若在罗湖停站做“两地两检”，或需两倍时间到达广州，完全失去高铁效益。他认为香港人思考能力强，吁市民相信政府。

免费试阅14天