公安部B级在逃嫌犯姚常凤落网：交代52起隐积案 涉10起强奸案

（联合早报网讯）据湖南省沅陵县公安局消息，两天前被抓获的中国公安部B级在逃嫌犯姚常凤经沅陵警方审讯，除了此前杀死3人案件外，还交代出在逃期间的52起隐积案，其中强奸案10起、盗窃案42起。目前姚常凤因涉嫌强奸罪被沅陵县公安局刑事拘留，羁押于沅陵县看守所。

澎湃新闻报道，7月8日，沅陵县七甲坪镇村民合力抓获姚常凤，此前各地公安曾对其悬赏20万抓捕。沅陵县公安局微信公众号中介绍，悬赏奖金20万元交付后，将由沅陵县公安局联合七甲坪镇政府对见义勇为群众进行核实，及时兑现，并对广大群众见义勇为的行为逐级呈报。

7月8日上午7时许，沅陵县公安局指挥中心接到报警称：在沅陵县七甲坪镇黄花湾通往蚕忙村的公路边，当地村民合力将一涉嫌犯案的男子抓获。七甲坪派出所立即赶到现场将犯罪嫌疑人控制。

经核查，发现该男子系公安部B级在逃嫌犯姚常凤。据警方公布的通缉令，姚常凤涉嫌杀害3人：2011年12月1日，在浙江省新昌县大市聚镇租住的居民楼内，姚常凤趁邻居大人不在，将受害人何某芹（女，7岁）掐晕，欲实施强奸时，被何某芹弟弟何某飞（6岁）发现，因害怕事情暴露，竟将姐弟二人残忍杀害；2013年2月18日，姚常凤恶性不改，窜至湖南省龙山县内，持水果刀强行将落单的姚某（女，15岁）拖至草丛欲实施强奸，遭到受害人强烈反抗，丧心病狂将其杀害，埋尸后潜逃。

经警方审讯，犯罪嫌疑人姚常凤对7月8日上午欲强奸落单女孩李某的犯罪事实供认不讳。姚常凤性格孤僻，反侦查意识和野外生存能力极强，根据多年办案经验，民警判断，自2013年在龙山再次犯案后至2017年的4年时间里，应该在全国范围内还隐有其他相关违法犯罪情况。

沅陵警方介绍，在警方审讯下，姚常凤最终交代，多年来，为了躲避侦查，他骑自行车四处逃窜，以天为被地为床，住过山洞、桥洞，或选择在人烟稀少的郊外山坳里等偏僻地段搭帐篷居住，平时靠拾荒、盗窃维系基本生活，先后实施盗窃42起，涉案金额17000余元。与此同时，姚常凤还交代，2013年2月至2017年1月期间，在重庆市梁平县石马山公园等处，针对7名落单女性采取暴力手段实施强奸，2017年2月至2017年7月期间，在重庆市酉阳县植物园内同样以暴力方式对3名落单女性实施强奸。

7月9日，浙江新昌、湖南龙山、重庆梁平的刑侦民警赶赴沅陵，三省四地警方针对姚常凤系列杀人强奸案有关事宜进行商讨。经湖南省公安厅刑侦总队和浙江省公安厅刑侦总队协商，最终确定由浙江省新昌县公安局为案件主办单位，将于近日办理移交手续。为方便办案，犯罪嫌疑人姚常凤移交后，先后到湖南龙山、重庆梁平和酉阳指认现场并固定证据，由浙江省新昌县公安局带回办理。

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