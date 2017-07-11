高雄市府呛柯文哲“做市长不是做名嘴”陈菊被炮轰

（联合早报网讯）蔡英文政府上任后力推8800亿（新台币，下同）前瞻计划，台北市长柯文哲日前出席活动时提及，前瞻政策方向错误，还点名高雄市政府过去10年举债倍增。对此，高雄市府发新闻稿回击“做市长不是做名嘴，嘲讽无助成就市政”。但网友认为，柯文哲讲到痛处了，所以高市府就崩溃生气，痛批陈菊“市民一直往北部跑，还一直乱花”、“高雄再盖10条捷运也没用…领22k谁要去”。

台湾中时电子报报道，柯文哲在活动中意有所指认为，前瞻政策方向错误，丢再多钱也没用。另外，全台每个县市都在负债。还点名高雄市政府过去10年，举债从1.2亿倍增到2.4亿元、新北6年增5百多亿债务，而台北市在他任内两年结余549亿、偿债390亿，还有盈余留市库，强调不能债留子孙。

对此，高市府反击，直批柯文哲“做市长不是做名嘴，嘲讽无助成就市政，盼柯市长回归施政工作。”建议他专心把世大运办好为先。至于前瞻，高市府认为，前瞻有助弭平南北差距，过去台北15条捷运都获国家支持，如今，其他县市也终于拥有同样机会，期待柯市长打破天龙人的面罩，跟台湾大部分的国民一同呼吸思考。

但网友认为，“高雄拿的钱也很多好吗，陈菊是怒啥？问你一句举债举到年轻人都往北部工作，你陈菊回答得出来吗？”、“花一堆钱人还跑到台北做奴，睡菊不容易阿！”、“高薪的工作才有可能吸引年轻人留下来，不是一堆建设人就会留”、“高雄再盖10条捷运也没用…领22k谁要去”

对此，也有网友将炮火转向柯文哲，质疑他上任两年招商挂零、都更挂零、大巨蛋搞不定，还有资格说别人。但另有网友回应“柯p做的建设，是改变整个政治文化，这不是一蹴可几，也不是任何人都能做或花钱就能办到。”

免费试阅14天