蔡奇：设雄安中关村科技园 引导资源集聚

（联合早报网讯）北京市委书记蔡奇强调，京津冀协同发展是重大国家战略，要狠抓京津冀协同发展任务落实，积极支持雄安新区建设，设立雄安新区中关村科技园，引导科技创新资源向那里集聚。

《北京日报》报道，7月10日上午，北京市推进京津冀协同发展领导小组召开第一次会议，总结前一阶段工作，研究部署相关任务。蔡奇强调，要深入学习贯彻习近平总书记京津冀协同发展战略思想，进一步增强推进京津冀协同发展的政治自觉，紧紧抓住疏解非首都功能这个“牛鼻子”，强化责任担当，发挥好北京“一核”作用，努力为国家和区域发展做出更大贡献。市委副书记、代市长陈吉宁出席。

蔡奇指出，京津冀协同发展是重大国家战略。京津冀协同发展战略思想，是习近平总书记治国理政重要思想的有机组成部分。要深刻认识，京津冀协同发展战略，是破解首都发展长期积累的深层次矛盾和问题，走出中国特色解决“大城市病”路子，优化提升首都功能的大思路、大布局；是打造以首都为核心的世界级城市群，探索人口经济密集地区优化开发模式，优化国家生产力布局和空间结构的大思路、大布局；是坚持以新的发展理念为指导，打造全国创新驱动经济增长新引擎，引领经济发展新常态的大思路、大布局。

蔡奇强调，要聚焦重点，狠抓京津冀协同发展任务落实。一是积极支持雄安新区建设。建设雄安新区是中央谋划的一盘大棋局，是北京新两翼的重要一翼。雄安新区是疏解北京非首都功能与人口的主要承载地。要把支持雄安新区作为协同发展的重中之重来抓，作为北京分内的事来安排，切实做到雄安新区需要什么就坚决支持什么。要从雄安新区最迫切的需求入手，加强优质教育医疗等公共服务资源支持，促进雄安新区提升城市综合承载能力，形成吸引力；设立雄安新区中关村科技园，引导科技创新资源向那里集聚；加强与雄安的交通基础设施建设，实现两地直联直通；加强干部人才交流合作。

二是积极推进新机场临空经济区规划建设。主动加强与河北的沟通，创新体制机制，建立精简统一高效的管委会，研究共同出资组建企业化运营的开发建设平台，探索建立共建共管、利益分享机制，把能干的事先干起来。

三是深入推进曹妃甸协同发展示范区建设。结合功能疏解，进一步引导一批先进制造业向示范区聚集。同时，推进交通、生态、产业三个重点领域取得更多突破。建设“轨道上的京津冀”，构筑“一小时通勤圈”，推进交通一体化；加大区域环境治理力度，深化联防联控机制，创建京张承生态文明先行示范区，带头落实生态文明建设和环境保护各项任务；以支持雄安新区建设为重点，建设京津冀协同创新共同体。在教育、医疗等公共服务共建共享，养老、社保跨区域政策衔接，对口帮扶，筹办2022年北京冬奥会冬残奥会等方面，进一步深化与河北省的合作。

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