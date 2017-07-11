台湾国际法地位 台外交部：尊重各家看法

（联合早报网讯）台湾外交部今天表示，“开罗宣言”为世界大多数国家及学者重视，有关“台湾的国际法地位”的各项研究，外交部基于宪法所保障的言论及学术自由，向来尊重各家看法。

台湾中央社报道称，马英九政府时期刊登在外交部官网的“台湾的国际法地位说帖”，强调“开罗宣言”把台湾归还中华民国，中华民国在1945年即行使对台湾的领土主权。但有学者认为，以中华民国为中国唯一合法政府自居，会使政治论述走向统一，反对这份说帖。

台外交部今天对此回应，开罗会议于1943年11月23日至27日在埃及首府开罗召开，会后中、美、英三国领袖约定于同年12月1日发表“开罗宣言”，其中要求战后日本“须将窃自中国的领土，如东北四省、台湾与澎湖归还中华民国”，各国事后均尊重此一历史事实。

台外交部表示，“开罗宣言”是各国领袖达成共识的一项国际书面文件，虽无“条约”之名，但其内容及原则在之后各项战后秩序安排的国际文件中一再被引用，世界大多数国家及学者均予以重视。

台外交部指出，1945年中华民国政府接收台湾，台湾即在中华民国宪政体制内实施民主政治，至今已举办六次总统、副总统选举，并完成第二次政党轮替，台湾是世界各国有目共睹的华人民主典范，台湾珍惜全体国民所创造的民主成就。

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