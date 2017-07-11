中国统计局：2016年末中国常住人口城镇化率57.4%

（联合早报网讯）中国国家统计局网站今天发文指出，2016年末，中国常住人口城镇化率已经达到57.4%，比2012年末提高4.8个百分点，户籍人口城镇化率与常住人口城镇化率的差距缩小1.4个百分点。

人民网报道，2016年末，中国城市数量达到657个。其中，直辖市4个，副省级城市15个，地级市278个，县级市360个。分地区看，东部地区地级以上城市和县级市分别有89个和124个，中部地区分别有80个和89个，西部地区分别有94个和92个，东北地区分别有34个和55个。2016年末，全国建制镇数量达到20883个，比2012年末增加1002个。在地级以上城市中，按2015年末市辖区户籍人口[1]划分，100-300万人口规模的城市数量增长迅速，达到121个，比2012年增加15个；300-500万人口规模的城市13个，增加4个；500万以上人口的城市达13个，增加1个。2015年末，地级以上城市行政区域土地面积73.3万平方公里，比2012年增长11.6%。其中，建成区面积40941平方公里，增长13.3%。

城市群发展格局初步形成。按照《国家新型城镇化规划（2014－2020年）》和《全国主体功能区规划》，结合实施“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带建设等战略，传统的省域经济和行政区经济逐步向城市群经济过渡，城市的集聚效应日益凸显。2015年，京津冀、长江三角洲、珠江三角洲三大城市群，以5.2％的国土面积集聚了23.0％的人口，创造了39.4％的国内生产总值，成为带动中国经济快速增长和参与国际经济合作与竞争的主要平台。东部地区的山东半岛城市群、海峡西岸城市群，中部地区的中原城市群、长江中游城市群，西部地区的成渝城市群、关中城市群、北部湾城市群，东北地区的哈长城市群、辽中南城市群等都保持较快发展，对新型城镇化进程起到巨大的推动作用。

城镇化水平持续提高。2016年末，中国常住人口城镇化率已经达到57.4%，比2012年末提高4.8个百分点，户籍人口城镇化率与常住人口城镇化率的差距缩小1.4个百分点。按照党中央、国务院关于加快提高户籍人口城镇化率的部署，土地、财政、教育、就业、医疗、养老、住房保障等领域配套改革不断推进，促进了农业转移人口的市民化。2015年末，地级以上城市户籍人口44639万人，比2012年末增加4321万人，年平均增长率3.5%，远高于同期全国5‰左右的人口自然增长率。

免费试阅14天