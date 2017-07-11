港大调查：林郑支持率52% 民望创上任新高

（联合早报网讯）港大最新调查显示，香港特首林郑月娥的评分较两星期前大幅上升11.5分至63.7分，其最新支持率为52%，反对率为34%，民望净值为正19个百分比，较两星期前大幅上升15个百分比，其评分和民望净值均为当选行政长官以来的新高。

香港星岛日报网报道，港大民研计划在7月3至6日期间，就林郑月娥新班子上任后进行调查，访问了832名香港巿民，结果显示，司长方面，政务司司长张建宗的最新支持度评分为57.6分，支持率为39%，反对率为18%，民望净值为正21 个百分比。财政司司长陈茂波的最新支持度评分为40.5分，支持率为22%，反对率为41%，民望净值为负19 个百分比。至于律政司司长袁国强，支持度评分为52.8分，支持率为37%，反对率为23%，民望净值为正14个百分比。以支持度评分及支持率计，张建宗仍是民望最高的司长。

局长方面，13名局长之中只有3人属续任局长，对比一个月前，续任的民政事务局局长刘江华、创新及科技局局长杨伟雄和环境局局长黄锦星的支持率净值都有可观升幅，分别上升15、14和8个百分比。众局长之中，只有刘江华的民望出现负值，为负10个百分比，而罗致光是目前民望最高的局长，民望净值为正44个百分比。

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