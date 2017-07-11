马英九回应:“开罗宣言”当然是条约

（联合早报网讯）台湾前总统马英九应东华大学校友会之邀，今天到花莲演讲，引起一阵“马旋风”，台下座无虚席，合照时不少年轻女粉丝热情拥抱。会中，马英九多有陈述在他任职时两岸的关系的策略，也盼执政党能回归九二共识，打破两岸僵局，更建言蔡英文政府，“中国是世界第二大经济体，最大篮子不能不放鸡蛋”。

台湾联合报报道，针对有台湾媒体报道中提到，学者指出“开罗宣言”三国领袖没有签署，不具有国际条约效力；另外，台外交部官网的“台湾的国际法地位说帖”强调“开罗宣言”把台湾归还中华民国，中华民国在1945年即行使对台湾的领土主权，经学者质疑后，该说帖昨在外交部官网PC版“暂时消失”，仅留手机版可连结开启。

马英九会后接受采访时严肃回应，很多人都不了解国际法，条约的名称不一定是条约、也不一定是协定，也不一定叫公约，有十多种的名称，“开罗宣言”当然是条约。

马英九说，“开罗宣言”在美国、日本外交部及国务员均列为条约及国际协定，虽未签字，在当时是由中国、美国、英国三国元首共同发表的声明，若没有约束力，岂不是开玩笑?

马英九指出，更何况之后，1945年7月26日的波兹坦公告第8条，明载开罗宣言条件必须实施。隔月，日皇投降时，表示尊重接受波兹坦公告；日本在密苏里军舰向盟军统帅麦克阿瑟将军的降书，也清楚写到接受波茨坦公告，所以日本降书已经把波茨坦公告和开罗宣言写的很清楚，这当然是“条约”，没想到《自由时报》还在登这个，怎么到现在还没搞清楚。

最后他也重申“开罗宣言”当然是条约，呼吁“外交部千万不能撤，撤了会有很大问题！”

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