崔天凯：总体良好的中美关系是我们追求的最大结果

（联合早报网讯）中国驻美大使崔天凯10日在华盛顿表示，总体良好的中美关系是我们追求的最大结果，一时一事的结果应放到中美长期关系与整体利益中把握。中美之间相处，不应是一方对另一方开单子、提条件的“单行道”，而应是尊重和照顾彼此利益关切、不断扩大共同利益和合作交集的“双行道”。

中新社报道，崔天凯是在出席第七次中美民间战略对话时作出上述表示的。当天的研讨会主题是“实现‘结果导向’的中美关系”，崔天凯说，我们总体上不反对“结果导向”这一概念。但他同时提出几个疑问：“我们对这个概念是否有清晰的共识？我们应如何共同努力以达成有利于中美长远利益的积极结果？我们是否意识到过度强调一时一事可能导致两国总体关系跑偏的风险？”

崔天凯说，总体良好的中美关系是我们追求的最大结果。没有这样的共识，其他的结果也无法达成。换言之，中美关系需要设定一个长期目标，以克服各种眼前的波折起伏。他说，历史上曾出现16次新兴大国和既有大国相遇的案例，12次以战争或冲突收场，其余4次实现了相对和平的过渡。

那么，中国和美国相遇，将是哪种结果？崔天凯认为上述两者都不是。他说，战争和冲突当然不应是我们的选项，甚至和平过渡也不应是我们的目标。我们肩负的历史使命不是把全球主导权从一个国家转向另一个国家，而是建立一种新型国际关系，使世界各国尤其是主要大国在相互尊重、合作共赢的基础上和平共处，共同维护全球稳定与繁荣。如果说要“结果导向”，这就是中美两国必须共同努力达成的大结果。

“一时一事的结果应放到中美长期关系与整体利益中把握”，是崔天凯提出的第二个观点。他说，中美之间既有合作，也有分歧；即使在合作中，也会有视角和方式方法的差异。这些分歧和差异客观存在，其中一些很难在短期内消除。我们不能因为局部分歧而否定中美合作，也不能任由一时一事绑架两国总体关系。

崔天凯说，我们要追求的应当是互利共赢的结果。赢者通吃的关系注定是无法长久的。如果一方追求的结果是以损害对方为代价，那就不是一个好结果。中美之间相处，不应是一方对另一方开单子、提条件的“单行道”，而应是尊重和照顾彼此利益关切、不断扩大共同利益和合作交集的“双行道”。

崔天凯指出，美方近期在台湾等问题上采取严重损害中方利益做法，在南海连续采取政治和军事挑衅行动，中方对此坚决反对。这些做法与中美关系来之不易的积极发展势头背道而驰。如果任其进一步发展，将严重损害双方互信。如果形成挑衅和反制的循环，不符合任何一方利益。这样的结果应当坚决避免。

崔天凯引用中国国家主席习近平的话说，我们有一千条理由把中美关系搞好，没有一条理由把中美关系搞坏。我们希望美方以同样的智慧和诚意，与中方相向而行，推动两国关系沿着互利共赢的正确轨道向前发展。

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