教育部：中国高等教育毛入学率已达42.7%

（联合早报网讯）中国教育部7月10日发布《2016年全国教育事业发展统计公报》显示，2016年，中国高等教育毛入学率已达42.7%，比2012年增长12.7%。

据中国教育部网站消息，《2016年全国教育事业发展统计公报》显示，在学前教育阶段，2016年全国共有幼儿园23.98万所，比上年增加1.61万所，入园儿童1922.09万人，比上年减少86.76万人。在园儿童（包括附设班）4413.86万人，比上年增加149.03万人。幼儿园园长和教师共249.88万人，比上年增加19.56万人。学前教育毛入园率[2]达到77.4%，比上年提高2.4个百分点。

义务教育阶段，全国共有小学17.76万所，比上年减少1.29万所；招生1752.47万人，比上年增加23.42万人；在校生9913.01万人，比上年增加220.83万人；毕业生1507.45万人，比上年增加70.19万人。小学学龄儿童净入学率达到99.92%。

全国共有初中学校5.21万所（含职业初中16所），比上年减少287所。招生1487.17万人，比上年增加76.14万人；在校生4329.37万人，比上年增加17.42万人；毕业生1423.87万人，比上年增加6.27万人。初中阶段毛入学率104.0%，初中毕业生升学率93.7%。

值得关注的是，去年全国义务教育阶段在校生中进城务工人员随迁子女共1394.77万人。其中，在小学就读1036.71万人，在初中就读358.06万人。

公报还显示，全国高中阶段教育共有学校2.47万所，比上年减少234所；招生1396.26万人，比上年减少1.59万人；在校学生3970.06万人，比上年减少67.63万人。高中阶段毛入学率87.5%，比上年提高0.5个百分点。

全国各类高等教育在学总规模2016年已达到3699万人，高等教育毛入学率达到42.7%。全国共有普通高等学校和成人高等学校2880所，比上年增加28所。

2016年全国共有各级各类民办学校17.10万所，比上年增加8253所；招生1640.28万人，比上年增加3.37万人；各类教育在校生达4825.47万人，比上年增加253.95万人。

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