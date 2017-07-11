中国央企今年上半年收入利润双创新高

（联合早报网讯）中国国务院国资委今天（11日）在北京召开新闻发布会。国资委总会计师沈莹会上公布：2017年上半年中央企业收入利润双创新高。6月当月实现利润1596.7亿元（人民币，下同），为单月利润历史最好水平。

中新社报道，数据显示，上半年，中央企业累计实现营业收入12.5万亿元，同比增长16.8%，已经连续五个月保持两位数增长；累计实现利润总额7218亿元，同比增长15.8%，净利润5353.2亿元，同比增长18.6%。102家中央企业中，有99家企业盈利，48家企业效益增幅超过10%，29家企业效益增幅超过了20%。

沈莹表示，由于央企主业利润不断上升、传统产业与新兴动能有效结合、企业规模与效益日益匹配、潜在产能不断释放等因素，央企上半年生产经营稳中向好，重点行业稳产稳销。

据国资委统计，1月至6月，中央石油石化企业成品油产、销量同比分别增长0.8%和2.1%；中央电力企业发电量同比增长4.4%，电网企业售电量同比增长6.7%；煤炭企业原煤产量同比增长9.1%，商品煤销量同比增长16.6%；航空企业、水运企业运输总周转量同比分别增长9.9%和5.3%。

在企业瘦身健体、化解产能过剩等工作上，沈莹透露，截至6月末，中央企业法人户数同比减少11%，87%的压减企业为3-5级企业；上半年累计化解钢铁过剩产能595万吨，已提前完成全年任务；化解煤炭过剩产能659万吨，重组煤炭产能1300万吨。



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