(联合早报网讯)《镜周刊》今天(11日)报道洪都拉斯部分驻台人员,即将在本月中调离台湾,并质疑此调动是否代表洪都拉斯与台湾邦谊不稳。洪都拉斯驻台大使谢拉今天全盘否认此消息,并在个人面簿上郑重说明,“台洪关系正处在有史以来最好的时刻”,他也没有离任计划。

据自由时报报道,继巴拿马上月与台湾断交后,《镜周刊》今天下午报道,洪都拉斯驻台使馆人员昨与高雄友人餐叙时,透露部分驻台使馆人员将在本月中旬后被调离台湾,并赴中国大陆就任,恐再引发外交危机。

洪国驻台大使谢拉今天全盘否认此消息,并表示不晓得这个消息是怎么来的,更质疑有人故意想破坏两国邦谊;台湾外交部也对此表示,未闻大使将离任消息。

谢拉今天更在个人面簿上郑重澄清此消息,他写道,洪都拉斯副总统与国会议长在这个月内才陆续访台,“台洪关系正处在有史以来最好的时刻”(the relationship between Taiwan and Honduras is better than ever),他也没有离任计划。贴文更附上一个笑脸,显示台洪关系稳固。

免费试阅14天