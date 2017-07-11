中国铁路推出动车组列车互联网订餐服务

（联合早报网讯）中国铁路总公司今天（11日）披露，7月17日起，铁路部门在各省会及计划单列市所在地的27个主要高铁客运站，推出动车组列车互联网订餐服务，为旅客提供更多品种、口味的餐食服务。

中新社报道，中国铁路总公司相关负责人介绍，7月17日起，乘坐G、D字头的动车组列车出行的旅客，可以通过12306网站、手机APP等方式预订，既可以订所乘列车餐车供应的餐食，也可预订沿途供餐站供应的社会品牌餐食。

此次试点的供餐站共27个，主要是上海、天津、广州、南京、杭州、西安、沈阳、长春、武汉、济南、福州、厦门、长沙、成都、重庆、兰州等省会及计划单列市所在地高铁客运站，旅客订餐成功后，铁路站车服务人员会把餐食送到订餐旅客指定的车厢和席位。

该负责人强调，铁路部门本着开放合作、许可经营的思路，向社会餐饮企业开放铁路互联网订餐平台，符合规定的餐饮产品均在12306网明码标价，供旅客选择。铁路部门将依照国家有关食品安全管理的法律法规，对网络平台提供者、食品生产经营者、食品配送单位等相关资质、准入条件、餐食卫生等进行监督。

高铁快餐一直备受社会热议。铁路总公司表示，此次铁路部门推出的动车组列车互联网订餐服务，是中国铁路总公司深化铁路运输服务供给侧结构性改革，推出的又一服务新举措。

关于订餐服务流程，铁路部门提示，旅客通过12306网订票成功后，将收到是否订餐的提示，需确认订餐时，按页面功能提示办理，并可使用支付宝和微信支付餐款；通过电话、车站窗口、代售点、自动售票机等其他方式购票的旅客，也可通过12306网订餐，需在订餐时提供车票信息和联系人信息，所订餐食费用（含配送费）均按社会网络订餐规则办理。

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