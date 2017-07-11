澳门：将继续发挥两岸交流桥梁作用

（联合早报网讯）澳门地区中国和平统一促进会和中华民族团结促进会今天（11日）在澳门共同举办“当前台海形势与中央对台方针政策”讲座。与会者表示，保持和发展澳台民间交流交往关系，有利于发挥澳门成功实施“一国两制”的示范作用和沟通两岸的桥梁作用。

新华社报道，国务院台湾事务办公室港澳局局长顿世新在应邀讲座时表示，当前两岸关系复杂严峻，持续八年的两岸关系和平发展良好势头受到严重冲击。民进党当局不承认“九二共识”，不认同两岸同属一个中国，破坏了两岸关系和平发展的既有政治基础，两岸联系沟通和协商谈判机制中断，各领域交流受到冲击，和平发展的成果不断流失，两岸同胞切身利益受损。这是两岸及港澳同胞所不愿看到的。

顿世新说，中央对台大政方针是明确的、一贯的，不会因为台湾局势变化而变化。我们将坚持体现一个中国原则的“九二共识”，坚决反对任何形式的“台独”分裂行径。我们将继续推动两岸各领域交流合作，不断深化两岸经济社会融合发展，增进两岸同胞的福祉和亲情。

顿世新强调，澳门和台湾地区的关系是两岸关系的特殊组成部分。近年来澳门主要社团举办了一系列对台交流活动，这一良好势头要延续下去。希望更多澳门社团和青年参与对台交流，增进相互了解，增强中华文化认同和中华民族认同，让更多台湾民众了解“一国两制”在澳门的成功实践。

澳门地区中国和平统一促进会会长刘艺良表示，长期以来，澳门与台湾关系密切，2016年台湾入境澳门旅客达107.4万人次，澳门居民赴台旅游14.5万人次。澳门有约5000名学子在台湾就读大专院校。在过去，澳门一直发挥着沟通海峡两岸特殊平台与桥梁的作用。面对新的形势，澳门地区应如何把握好中央对台的方针政策，继续推动澳台的民间交流与合作，这将是摆在包括澳门居民在内的中华儿女的共同课题。

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