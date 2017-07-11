中国外交部：半岛核问题上的“中国责任论”可以休矣

（联合早报网讯）中国外交部发言人耿爽今天（11日）在例行记者会上称，解决半岛核问题需要有关各方协调配合、群策群力，中方希望有关各方都能发挥自身应有的作用，承担起自身应尽的责任。半岛核问题上的“中国责任论”可以休矣。

中新社报道，有记者提问，近期，美、日等呼吁，为解决朝核问题，中国应充分利用影响力，承担更大责任，发挥更大作用，采取更多措施，加大对朝施压。中方对此有何回应？

耿爽表示，朝核问题的核心是朝美矛盾，本质是安全问题。朝核问题的矛盾焦点不是中方，推动当前局势紧张升级的推手不是中方，解决半岛核问题的钥匙也不掌握在中方手中。近来有些人在半岛核问题上渲染和突出所谓“中国责任论”，要么是对半岛核问题缺乏全面准确了解，要么就是别有用心、企图推卸责任。

耿爽指出，长期以来，中方为解决半岛核问题作出了不懈努力，自始至终发挥着重要和建设性的作用。可以说，在推动解决半岛核问题方面，中国的贡献有目共睹，中国的作用不可或缺。

他强调，与此同时，为缓解局势、解决问题，其他各方也应相向而行。当“甩手掌柜”不行，“过河拆桥”不行，“背后捅刀”更不行。

“如果中方在努力灭火，有人却在浇油；如果中方在不折不扣地执行安理会决议，有人却在侵犯中国正当合法权益；如果中方在为推进半岛无核化进程积极开展工作，有人却寻找借口，损害中国安全利益，中方努力怎么能达到预期效果？局势怎么能缓和？半岛核问题还怎么能解决？”耿爽说。

他强调，解决半岛核问题需要有关各方协调配合、群策群力，中方希望有关各方都能发挥自身应有的作用，承担起自身应尽的责任，同中方一道，共同为推动半岛核问题早日回到通过对话协商和平解决的正确轨道而作出努力。

“半岛核问题上的‘中国责任论’可以休矣。”耿爽说。

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