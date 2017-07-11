毛泽东生前笔记以100万美元拍卖售出

（联合早报网讯）中共前领导人毛泽东生前手写的诗词笔记今日（11日）在伦敦拍卖行苏富比以 70万4000英镑（约100万美元）的价格售出，比预期出售的价格高出了10倍。

BBC中文网报道，此次拍卖的笔记是毛泽东1975年与古典文学学者芦荻畅聊文学时写下的，距离他1976年病逝仅相隔一年。笔记共九页有八处铅笔笔记和一处红笔笔迹，其中有六处是毛泽东亲笔写下，其余为芦荻记录的注释。

毛泽东写了唐代诗人杜甫《登高》中的“风急天高猿啸哀”，以及李白、白居易等其他诗人的诗句。评论人士指出，这份笔记与毛泽东其他诗词笔迹不同，看起来写得十分吃力，这可能与他重病有关。

毛泽东一生曾写过百余首诗词，其中《沁园春·雪》等诗词广为流传。

晚年的毛泽东重病口齿不清，但仍然对古典文学报有极大的兴趣。当时的中央委员会便请祖籍同为湖南的芦荻与他见面沟通，芦荻为了方便交流便请他把想法写下来。

根据苏富比拍卖行的介绍，毛泽东在其中一页纸上写到“我们需要促进现代文学的发展……”。

这是近年来第三次在世界拍卖市场上拍出的有毛泽东笔迹的文件。前两次拍卖的文件由毛泽东签名，分别售出了90万美元和42万美元，而此次拍卖的文件则大部分由毛泽东书写。

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