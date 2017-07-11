广东专项整治地下隐秘公款吃喝行为

（联合早报网讯）广东省财政厅今天（11日）透露，为贯彻落实中央“八项规定”、“约法三章”精神及厉行节约反对浪费等文件规定，广东省财政厅近日印发《关于开展整治潜入地下公款吃喝工作的通知》，在全省范围内开展潜入地下公款吃喝问题专项整治工作，通过进一步规范公务活动支出，加强制度建设和监督检查力度，遏制由地上转地下、由公开转隐秘的公款吃喝行为。

中新网报道，整治将聚焦三个方面：

违反国内公务和外宾接待管理规定，擅自提高接待标准，超陪餐人数安排工作餐，提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，提供香烟和高档酒水，使用私人会所、高消费餐饮场所等违反规定用公款大吃大喝行为。

违反差旅费、会议费、培训费和因公出国经费等管理规定，在出差期间违规用公款支付的宴请，借会议、培训名义组织会餐或安排宴请，在会议费、培训费中列支公务接待费等在单位账目中变相支出公款吃喝费用。出访团组违规组织无必要的宴请或宴请未连同出国计划一并报批，出访团组与中国驻外使领馆等外交机构和其他中资机构、企业之间用公款相互宴请等。

违反国内公务和外宾接待管理规定，在单位食堂、培训中心或机关内部接待场所用公款大吃大喝、铺张浪费，招待私客，套取公款，借机发放单位福利或赠送土特产品等。同时，加大对部门下属单位的整治力度，遏止上下级单位之间违规宴请，下属单位接受有关单位、企业宴请，在非税收入中坐支接待费用，以及主管部门以公务名义向下属单位转嫁、摊派公款吃喝费用等行为。

据了解，专项整治分为四个阶段，将在10月31日前完成。

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