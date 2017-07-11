陕西发布今年首个高温红色预警

（联合早报网讯）持续的高温热浪“席卷”了地处中国西北内陆的陕西。该省今天发布今年首个高温红色预警，预计未来24小时部分地区将出现40摄氏度以上高温天气。

据中新社报道，7月以来，陕西出现大范围高温天气。省会西安连日“高烧不退”，该市10日气温突破40摄氏度，成为今年首个气温达到40度的省会城市。

“高温”天气成为当地民众调侃的话题：“火炉般的温度让人热到怀疑人生”，“在西安已变成烤腰花”。平日里在朋友圈晒包包、晒旅游的民众这几日也变成“晒太阳”、晒温度。

在西安街头，只觉热风逼人无处躲藏，裸露的皮肤在烈日的炙烤下阵阵发烫，走几步便汗流不止。街上部分共享单车的座椅已被“烤”出焦味，金属车身烫得不敢触摸。街头行人不多，平日在西安城墙根休闲的老人也难觅其踪。

据报道，未来四天，陕西大部地区将迎来今年范围最广、强度最大的高温天气，大部分地区最高气温维持在35摄氏度以上，局地最高气温将达40摄氏度以上。

气象部门建议，持续高温将导致电力供应紧张，需做好电力供应和调度，也要防范因用电量过高，电线、变压器等电力设备负载过大而引发火灾。此外，由于高温持续时间长，需加强水资源的调度和管理，防范发生干旱。

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