被撞"暴走团"：道路施工无路走 社会对老人不宽容

（联合早报网讯）本月8日，山东临沂一支由中老年人组成的晨跑团，出发22分钟后，在距离终点约30米的路段，遭到一辆出租车的冲撞，导致一人死亡，两人受伤。

据新京报报道，临沂“暴走团”事件引发关注。在接受记者采访时，亲历者承认存在占用机动车道情形，但强调事发路段正在施工，处于半封闭状态，因而选择“上主路”。而在律师看来，活动的组织者、参与者和肇事司机，均涉违法情形。

“不是我们故意要上马路。”户外组织临沂山鹰运动协会会长许贵林解释，晨跑路段正在修路，两侧“路不好走”，而且当时路上车很少，所以晨跑团才会上机动车道。

现场图片显示，事发道路附近确实有蓝色工程围挡，并立有施工示意图。路牌旁文字标注，“临西十路至十二路之间半封闭施工，临西十二路至西外环路绿化带之间全封闭施工”。

资料显示，事发地附近修建滨河大道的工程于今年6月底开工。临沂交警部门称，由于死亡鉴定书、司机的酒精测试等鉴定结果还没有出来，双方的责任划分暂无结论。临沂交警通报称，事发后，出租车驾驶人董某因涉嫌交通肇事罪被刑事拘留。

北京京师律师事务所律师张新年表示，未经许可，任何单位和个人不得占用道路从事非交通活动。“暴走团”擅自占用机动车道，涉嫌道路交通违法。另外，组团扰乱公共交通秩序，亦属治安违法行为，情节严重的甚至可依法追究刑事责任。

张新年认为，在没有交通信号的道路上，即便暴走团有错在先，司机也应当及时避让，确保安全。如果司机的行为最终被认定为交通肇事罪，将被处三年以下有期徒刑或者拘役，还应当承担民事赔偿责任。

北京康达律师事务所律师韩骁认为，依据《侵权责任法》第三十七条规定：“群众性活动的组织者，未尽到安全保障义务，造成他人损害的，应当承担侵权责任”。如果能证明活动组织者在路线选择、安全提示等方面未尽到安全保障义务，同样需承担相应的赔偿。

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