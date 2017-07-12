名设计师操刀 海航新机组员衣装引发热议

（联合早报网讯）海南航空（HNA）联手曾在巴黎的名设计师Laurence Xu，专责操刀该集团第五代机组员的新衣装。这位曾替范冰冰设计东方祥云龙袍礼服的中国设计师，再次将中国元素充分运用在新装上，以剪裁合身的旗袍为主体，用彩云满天为灵感，七分袖俐落且方便工作、领口绣有祥云、裙摆则是江涯海水，外加银灰色的外套和帽子，让整个工作服呈现一种高级订制感，在巴黎公开走秀时，更令外界感到惊艳。

据中时电子报报道，海航创立于1989年，总部设于海南省海口市，是中国四大航空之一（国航、东航、南航和海航）。成立之初名为海南省航空公司，后于1993年，成为中国首间改制为股份制的航空公司，多年来透过并购和官方财政挹注，让海航力量愈来愈大，不仅旗下机队不断扩编，飞航航线和航点更快速增加。1999年在上海证交所挂牌上市，至今多次SKYTRAX五星航空公司奖项，集团业务更朝向饭店、房地产等领域不断扩张。

新款的空服机组员服装，在社群网络上引起热烈回响，不少脑筋动得快的网友指出，海航新版服装，和电影《哈利波特－火杯的考验》（Harry Potter and the Goblet of Fire）中来访的波巴洞魔法学校服装相似；更有网友认为，如果海航愿意上架贩售，应该也能获得不错的销售成绩。然而，却也不少人质疑，过于贴身的剪裁，对于空服员在机舱内值勤相当不方便，不该为了“美观”而牺牲掉实用性。但无论如何，亮眼的服装设计，让海航此次又赢得不少关注度。

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