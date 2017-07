名设计师操刀 海航新机组员衣装引发热议

(联合早报网讯)海南航空(HNA)联手曾在巴黎的名设计师Laurence Xu,专责操刀该集团第五代机组员的新衣装。这位曾替范冰冰设计东方祥云龙袍礼服的中国设计师,再次将中国元素充分运用在新装上,以剪裁合身的旗袍为主体,用彩云满天为灵感,七分袖俐落且方便工作、领口绣有祥云、裙摆则是江涯海水,外加银灰色的外套和帽子,让整个工作服呈现一种高级订制感,在巴黎公开走秀时,更令外界感到惊艳。

据中时电子报报道,海航创立于1989年,总部设于海南省海口市,是中国四大航空之一(国航、东航、南航和海航)。成立之初名为海南省航空公司,后于1993年,成为中国首间改制为股份制的航空公司,多年来透过并购和官方财政挹注,让海航力量愈来愈大,不仅旗下机队不断扩编,飞航航线和航点更快速增加。1999年在上海证交所挂牌上市,至今多次SKYTRAX五星航空公司奖项,集团业务更朝向饭店、房地产等领域不断扩张。

新款的空服机组员服装,在社群网络上引起热烈回响,不少脑筋动得快的网友指出,海航新版服装,和电影《哈利波特-火杯的考验》(Harry Potter and the Goblet of Fire)中来访的波巴洞魔法学校服装相似;更有网友认为,如果海航愿意上架贩售,应该也能获得不错的销售成绩。然而,却也不少人质疑,过于贴身的剪裁,对于空服员在机舱内值勤相当不方便,不该为了“美观”而牺牲掉实用性。但无论如何,亮眼的服装设计,让海航此次又赢得不少关注度。

