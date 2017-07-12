赴美留学或需每年申请新签证 中国学生将受影响

（联合早报网讯）据《华盛顿邮报》报道，美国国土安全部官员准备提案，希望严格审查外国学生。外国学生若要留在美国，每年都要重新申请美国的签证。这项有争议的政策会使来自中国、印度和其他国家的学生支付更多费用，办理更多手续。

据中新网报道，官员提醒说，这项计划还在最初的阶段，至少需要18个月才能实施。此外，这项计划还需要经过美国国务院同意。官员称，这项计划希望通过审查学生来加强美国国家安全。

现在外国学生赴美达到了历史最高点。位于纽约的国际教育学会(Institute of International Education)表示，外国学生为美国带来了数十亿美元。

这项提案也是在特朗普收紧外国游客，实施旅行禁令的背景下产生的。美国国土安全部发言人拉潘(David Lapan)拒绝透露之前讨论的内容，不过他透露国际学生项目确实是审查的一部分。“国土安全部正在探索一系列的方法改进移民项目，来保护美国的利益，增强国家安全并确保移民系统的准确性。”

据报道，外国大学生占据全美2000万大学生的5%。大学在扩招国际学生，一方面是为了增加多样性，另一方面是为了增加学校的收入。外国学生在2015年为美国带来了350亿美元的财富。

美国国土安全部的一些官员对学生签证太过宽泛而感到担心。去年，大概有2.8%的国际学生和交换学生在签证过期后仍留在美国。

虽然是美国国务院发放学生签证，国土安全部也会通过学生和交换学者项目进行监管。这个项目和各个学校合作，学生要支付200美元的一次性费用，但是如果新的政策实施，学生需要每年缴纳一次这笔费用。

官员还考虑给予学生一个学习项目结束的最终日期。如果学生转换了项目，他们需要重新申请签证。如果外国学生没有按时毕业，他们需要申请学习项目延期。

在现行的联邦规范下，外国学生只要在学校注册并且遵守规则，他们都能保持签证的合法状态。

此外，新政策也会增加学校的成本。美国大学联合会的发言人称，这项政策没有征询移民人员和顾问的意见，这会增加学校和学生花费更多的时间处理文件。

到5月为止，亚洲学生占据赴美外国学生的77%。今年有362368名学生来自中国，是所有国家中最多的；印度学生有206698人，占据第二位；韩国占居第三位。

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