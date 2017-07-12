港运输局长：高铁一地两检重新划界概念值得大众思考

（联合早报网讯）有指高铁一地两检最快本月底公布，香港运输及房屋局长陈帆今早表示，重新划界的概念值得大众思考，因可规范相关执法人员，离开范围后不可执法，认为是件好事。

据明报报道，陈帆今早接受商台访问时表示，明白市民对一地两检，有关一国两制、《基本法》及人身安全问题的关心，所以特区政府与内地商讨时亦有表达有关诉求，“同事有据理力争”。

他形容双方实事求是，共同意愿是保护港人及内地市民安全，虽然双方在法律观点上有所不同，但最终方案在符合基本法、一国两制上并无问题，目前正商讨实际运作流程。

有指其中一个方案是重划香港区域与内地界线，以落实一地两检。陈帆指，一地两检是否涉及重新划界是角度问题，“重新划界，可能我们未必涉及重新重新划界，视乎大家如何看意识形态。在深圳湾通道、内地的地方，拨了一些地方给香港作通关运作”，他补充，有关安排如大使馆般，市民须遵守当地法律。

他强调其他国家也有类似做法，应以便民利民角度看待，并非重新划界的问题，“从政治角度当然是重新（划界），从便民利民、实际需要操作来看”。

他在出席港台节目后表示，划界的概念值得大家思考一下，“半杯水，代表半杯有水还是无水？”，让市民明白通关安排，执法人员有概定职责。他续说，划界是规范执法人员离开范围后，便没有执法权利，“从这个角度来看便是好事”。

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