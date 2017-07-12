最高检：中国检察机关司法体制改革主体框架已基本确立

（联合早报网讯）7月11日，中国大检察官研讨会在贵州举行。最高人民检察院检察长曹建明指出，中国检察机关司法体制改革主体框架已基本确立。

据澎湃新闻报道，最高检统计数据显示，截至6月底，中央部署由最高检承担的29项改革任务，已基本完成或结项。最高检改革规划提出的91项具体改革举措，有81项已经完成或结项，正在试点的2项。

“检察机关司法体制改革主体框架已基本确立，符合司法规律的体制机制逐步形成，改革深层次效应不断显现。”曹建明指出，地方各级检察机关在改革框架内勇于实践，形成了一批可推广可复制的经验。

曹建明介绍，全国31个省区市和兵团检察机关分3批开展司法责任制改革试点，遴选出员额制检察官87284名，占中央政法专项编制数的33.7%。今年6月，最高检制定司法责任制改革实施意见，首批遴选228名员额制检察官，占政法专项编制的31.8%。

与此同时，1088个检察院同步推进内设机构改革，内设机构大幅精简，大批业务骨干回归办案一线，基层检察院85%以上的人力资源配置到办案一线，办案力量增加20%以上。此外，符合检察职业特点的保障体系也已初步形成，截至目前，吉林、湖北、广东等23个省份已进行省级财物统管改革。

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