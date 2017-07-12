央视首加入舆论战 质疑乐视或涉嫌欺诈

（联合早报网讯）经营情况愈来愈严峻的乐视近期成为市场焦点，其爆煲传闻不绝于耳，最新连中国央视亦加入舆论战，昨晚播出报道，质疑“乐视网是创业失败还是涉嫌欺诈”。

据明报报道，央视的报道指，乐视旗下于A股上市的乐视网在2010年上市其实就存在争议，当时还是证监会发行监管部发行审核一处处长的李量，就利用职务上的便利，收受礼金为乐视网的上市提供了帮助，质疑是否意味着乐视网本身就是带病上市。

报道又引述过往多个分析，质疑乐视网超级电视实际出货量只有宣称的一半、超级手机订单量也与草根调研数据出入极大，电视续约率远不如预期，内生业务基本亏损，高度依赖融资。

报道同时指出，乐视创办人贾跃亭于2015年6月和10月减持套现近57亿元(人民币，下同)资金，并承诺所得资金将全部借给公司作为营运资金使用，并免收利息，但贾跃亭最终只提供了乐视网无息借款20.71亿元，仅为承诺的三分一，也就是说承诺并未兑现，但乐视网在2015年年报承诺事项中表示，报告期内，承诺人遵守了所做的承诺，按照这些报道，乐视网明显涉嫌虚假陈述。

报道指，乐视用一份份精美的PPT吸引了众多的投资者，乐视网的股价也是上涨了40多倍，包括贾跃亭在内的原始股东，从2012年开始不断减持套现，赚的盆满钵满，留下众多的机构和散户接盘，损失惨重。“乐视网由兴起到危机，到底是创业失败，还是涉嫌欺诈，可能只有在相关部门调查后才会有定论。”

另外，昨日亦有传乐视面临资金紧张的困境，乐视非上市体系员工7月份的工资将推迟一个月至8月10日才会发放。

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