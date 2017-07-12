哈佛报告：中国GDP增速八年后将放缓至4.4% 被印度赶超

（联合早报网讯）哈佛大学国际发展中心（Center for International Development）近日发表一份发展预测报告称，未来十年，全球经济增长极将从中国转移至印度。

据每日经济新闻报道，哈佛大学国际发展中心在这份发布于6月28日的报告中预测，到2025年，印度GDP增速将达到7.72%，中国GDP增速则放缓至4.41%。

报告中2015年的新增数据显示，中国出口额出现下滑。全球金融危机爆发以来，中国的经济复杂性排名也首次下降了四位。

什么是经济复杂性（Economic Complexity）？报告称， “经济复杂性描述的是国家出口中体现的生产力的多样性和复杂性，以及通过增强这些能力来进一步多样化的容易程度。”如果一个国家生产现代化、精细化产品所需的技术知识增加，它的经济发展速度可能超越其他国家。

报告认为，虽然中国的经济复杂性排名高于印度，但已下跌四位至全球23位。而印度虽位于第46，但在政治，制度，地理和人口方面更为多样，这使它拥有了更多生产多样化的空间。

研究人员认为，中国经济过去十年的快速增长缩小了其复杂性与收入之间的差距，而这是增长放缓的预兆。增长预测显示中国仍然超过世界平均水平，但在未来十年中增长率为每年4.4％，相较于当前放缓显著。

报告指出，印度未来发展的潜力，主要来源于其多样化生产和出口的潜力。现今印度正努力让出口多元化，包括化学品、汽车、电子产品等较复杂的行业。

哈佛大学肯尼迪学院教授，国际发展中心主任Ricardo Hausmann表示，如今主要的石油经济体都因仰赖单一的天然资源，而陷入泥沼，“但在生产多样化和复杂化这方面，印度、印度尼西亚和越南已经积累了新的潜能，未来几年将会实现更大的增长。”

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