苹果在中国首个数据中心落户贵州，将用于存储中国用户数据

（联合早报网讯）据悉，苹果公司已经决定在贵州设立数据中心，项目落成后，中国用户数据将存储在中国的数据中心。这也是苹果在中国设立的第一个数据中心项目。

根据澎湃新闻网报道，12日，中国贵州省政府与苹果公司共同签订《贵州省人民政府 苹果公司iCloud战略合作框架协议》。苹果选择与云上贵州大数据产业发展有限公司（云上贵州）进行合作，云上贵州将是苹果公司在中国大陆运营iCloud服务的唯一合作伙伴，双方将合作建设iCloud贵安新区主数据中心，项目在贵州的投入将达到10亿美元。由云上贵州公司运营，苹果公司提供技术支持。

双方具体的合作模式如下：一是苹果公司授权云上贵州公司作为苹果公司在中国大陆运营iCloud服务的唯一合作伙伴；二是云上贵州公司作为运营主体，在中国大陆境内运营iCloud服务；三是iCloud服务在中国境内使用iCloud和云上贵州公司双品牌向用户提供服务。

根据合作协议，苹果公司将在贵安新区注册实体公司，与云上贵州公司合作建设iCloud贵安新区主数据中心。

据了解，苹果数据中心项目是贵州省发展大数据战略以来，投资规模最大、项目服务范围最广、影响力最大的项目。整个模式也具有创新性，对于贵州与国际科技企业合作有重大的示范意义。

此外，苹果还表示，双方联合建设的数据中心将全部采用绿色可再生能源供电，应该是中国第一个100% 使用可再生能源的数据中心。

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