首批四川历史名人 诸葛亮、武则天、李白、杜甫、苏轼等在列

（联合早报网讯）大禹、李冰、落下闳、扬雄、诸葛亮、武则天、李白、杜甫、苏轼、杨慎——随着四川历史名人文化传承创新工程正式实施，四川公布首批四川历史名人名单，10个名字熠熠生辉。

据四川日报指出，从2016年12月至2017年3月，四川省组织成立了四川历史名人专题调研组，分赴全四川省21个市(州)开展调研，采取专题座谈、实地考察等方式，详细了解四川历史名人整体概况以及遗址遗迹等情况，并进行重点梳理。

在此基础上，首批四川历史名人推荐申报工作正式启动，共设定了六个入选条件，包括：卒年在辛亥革命以前；出生地、祖籍地、成长地、旅居地在当地；在当地有故居、遗迹、遗址等历史遗存；在历史上有重要影响；在全国有一定影响力；思想著作或功绩有当代价值。“今年4月15日申报截止后，共收到各市(州)推荐申报四川历史名人144位。在领域分类上，政治领域最多，文化领域次之，军事、科技、宗教、教育领域相当。”该负责人说。

今年6月，领导小组办公室邀请了来自省社科院、四川大学、西南交通大学、四川师范大学等高校的涵盖巴蜀文化研究、典籍整理、文博策划、城市规划和发展等多个领域的15位知名专家，参加了首批四川历史名人初评会，初选出大禹、李冰、文翁、司马相如、落下闳、扬雄、诸葛亮、陈寿、武则天、李白、杜甫、苏轼、张栻、杨慎14位首批四川历史名人候选名单。

随后，由九位省内知名专家严格按照六个入选条件和“六个一批”(建立一批学术研究中心，创建一批文化传习基地，策划一批品牌文化活动，创作一批文艺精品力作，打造一批主题旅游线路，研发一批优秀文创产品)重点任务进行复评，对初评出的14位候选人做了进一步的甄选和评议，提出了大禹等10人的复选名单。7月4日，实施四川历史名人文化传承创新工程领导小组召开第一次会议，对首批四川历史名人复选名单进行了审议，最终确定大禹、李冰、落下闳、扬雄、诸葛亮、武则天、李白、杜甫、苏轼、杨慎等10位首批四川历史名人。

“这10位历史名人，来自政治、文化、科技等多个领域，不仅在各自的专业领域具有很高的造诣，做出了杰出贡献，彪炳史册，同时他们的思想理念、传统美德、人文精神，所代表和承载的文化记忆、精神品格和气质风范，对于延续中华优秀传统文化的巴蜀脉络具有重大的现实意义和深远意义。”该负责人说，他们积淀着多样、珍贵的精神财富，包括人与自然和谐相处的生存智慧，精益求精的工匠精神，敢为天下先的胆识魄力等等，滋养了独特丰富的文学艺术、科学技术、人文学术，至今仍然具有深刻影响。

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