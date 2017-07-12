今年最强高温席卷全中国多地 12省份遭“烤验”

（联合早报网讯）今日，高温高湿的“三伏天”正式开始，高温继续席卷全中国大部分地区。中央气象台预计，今天白天，河北中南部、河南西北部、山东北部、山西西南部、陕西、宁夏、甘肃中西部、内蒙古西部和东部偏南地区、上海、浙江南部、重庆北部以及新疆南疆盆地等地的部分地区最高气温可达37～39℃，局地可超过40℃。

据中新网报道，中央气象台于今日六时继续发布高温橙色预警：预计，7月12日白天，华北、黄淮、西北地区东部、四川盆地、江汉西部、江南以及内蒙古中西部、甘肃中西部、新疆南疆盆地和北部等地有35℃以上的高温天气。

其中，河北中南部、河南西北部、山东北部、山西西南部、陕西、宁夏、甘肃中西部、内蒙古西部和东部偏南地区、上海、浙江南部、重庆北部以及新疆南疆盆地等地的部分地区最高气温可达37～39℃，局地可超过40℃。

未来三天，华北、西北地区东部、内蒙古中西部、新疆南疆盆地和北部、黄淮、四川盆地、江汉西部以及江南等地有35℃以上高温天气。

持续的高温热浪“席卷”了地处西北内陆的陕西。该省11日发布今年首个高温红色预警，预计未来24小时部分地区将出现40℃以上高温天气。

在西安街头，只觉热风逼人无处躲藏，裸露的皮肤在烈日的炙烤下阵阵发烫，走几步便汗流不止。街上部分共享单车的座椅已被“烤”出焦味，金属车身烫得不敢触摸。街头行人不多，平日在西安城墙根休闲的老人也难觅其踪。

持续的高温天气更易引起慢性病的发作。北京市疾控中心专家表示，夏季天气炎热、气压低，人体的循环和代谢明显加快，心脏负担加重。对于糖尿病、高血压以及心脑血管疾病的患者来说都是很危险的“信号”，特别容易引发心梗和脑血栓。有心脑血管疾病的病人，特别是老年患者，一定不要长期关在闷热封闭的空间里，有些老人坚持不开空调也不注意室内通风，这样最不可取。

专家提醒市民，在高温天，一旦出现胸闷、憋气、气短、乏力这些征兆，就要特别注意，做好防暑降温的准备工作。

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