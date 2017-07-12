抓获B级通缉犯姚常凤 11人因见义勇为分享20万奖金

（联合早报网讯）中国湖南省沅陵县公安局发布通报称，7月12日上午9时，沅陵县公安局在七甲坪镇隆重召开兑现群众抓获中国公安部B级通缉犯姚常凤奖励大会，把20万元（人民币）悬赏奖金全部交付给11名见义勇为的群众。

澎湃新闻网的报道称，此前经警方审讯，除了杀死3人案件外，姚常凤还交代出在逃期间的52起隐积案，其中强奸案10起、盗窃案42起。

此次通报还介绍了群众抓捕姚常凤时的具体细节。7月8日7时左右，七甲坪镇雷家庄村张奶奶带小孙女去蚕忙村赶集，当走到本村豆腐潭路段时，小孙女从老人的视野中消失了，老人心里一紧，快速沿公路寻找。突然间在公路边看见了自己小孙女的凉鞋和牙刷，小孩却不见踪影，往前一看，不远处的田边，一个黑影往灌木丛中窜去，老人怀疑孙女很可能遭遇不测，于是火速跑到前面100米左右的加油站求救。

正在加油站上班的全斌立即随同老人赶到事发地点，顺着老人指点，全斌发现田边灌木中有一大片新鲜踩踏痕迹，田下方是一条30余米宽的河道，沿河长满1米多高的灌木刺丛，全斌一边疾步冲进刺棚寻找小女孩下落，一边叫老人到公路边拦车求援。

突然间，全斌看见了一个可疑男子，“滚出来”，全斌厉吼一声，直接朝他扑去。该男子闪身躲过，穿过灌木丛沿河坎往下逃窜，小女孩瑟瑟发抖地从灌木丛中爬出来。

此时开车路过的全华平，在河对面做农活的张升华，以及从家里赶来的李大勇赶到现场。

全斌很快发现了该男子藏身位置，迅速拦截，该男子乞求全斌放过他，趁其不备用石头朝全斌肩部砸来，全斌忍住剧痛，继续追击。张升华协助全斌，全华平和李大勇在两边拦截，此时路过的陈明、田学也加入了抓捕队伍，该男子藏身河边树林里，被张升华发现后，又继续逃窜，在逃至离事发地点约700米处时，遇到在此拦截的全国海，全国海向该男子抓去，该男子挣脱上衣后逃脱。

此时，河下方有全国海等人阻击，河上方有李大勇等人围堵，河这边有全华平拦截，河对岸有全斌和张升华把守，现场有全明宝指挥，闻讯赶来的群众也越来越多，形成了一张合围的大网，该男子已插翅难飞。经全华平喊话工作后，他举手投降。

全华平、全国海以及随后赶来的李天海、金铜、全永平等人合力将其抓获制服，并移交给火速赶来的七甲坪派出所民警。

经查，此人正是曾经杀害3人、犯案50余起的中国公安部B级通缉犯，姚常凤，湖北恩施人。

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