台湾外交部再宣布10邦交国来台免签

（联合早报网讯）继宣布与巴拉圭互惠免签后，台湾外交部今天再宣布，为彰显台湾对拉丁美洲及加勒比海地区邦交国的重视，即日起实施拉美及加勒比海地区10个邦交国国民来台免签证。

根据台湾自由时报的消息称，台外交部今天发布新闻稿，宣布为彰显台湾与巴拉圭共和国建交60周年的重要历史意义，并见证两国历经一甲子的深厚邦谊，台湾与巴拉圭即日起相互给予两国国民可停留90天的免签证入境待遇。

同时，台外交部也宣布，给予台于拉美及加勒比海地区10个邦交国免签证来台待遇。10国包括贝里斯、多米尼加、瓜地马拉、圣文森、圣克里斯多福与尼维斯与圣露西亚，可免签证停留30天；萨尔瓦多、海地、宏都拉斯与尼加拉瓜4国国民则可免签证停留90天。

台湾去年1月开办“电子签证”计划时，即将上列10国纳入适用国家，且该10国均已给予台人民免签证待遇。台外交部说明，基于平等互惠原则，以及台湾对10国邦谊的珍视，决定自即日起给予免签证待遇，盼借此签证便利措施，进一步增进台与各该国的观光往来、商贸与人文交流。

台外交部指出，须备妥下列要件效期6个月以上的普通护照，回程或下趟目的地的机船票，并经台湾入出国机场或港口查验单位查无不良纪录，方可以免签证方式入境台湾。

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