台国发会：前瞻可提供35000个就业机会

（联合早报网讯）台湾国家发展委员会（简称国发会）今天表示，前瞻基础建设计划第一期(2017年到2018年)特別预算投入共计1089亿元（台币），将可提供33000到36000人年就业机会。不过，台行政院四月份提出的前瞻基础建设纲要计划（为期8年）提到每年平均可创造40000到50000个就业机会，与国发会今天提供的数字，换算后似有所出入。

据台湾联合新闻网称，台行政院昨天加开临时院会通过前瞻基础建设计划第一期特別预算案，在会后记者会时，有媒体询问国发会主委陈添枝，前瞻建设第一期可创造多少就业机会？陈添枝说，尚未精算出来，国发会下午提供相关资料。

国发会提供的资料显示，从2017年至2018年度“前瞻基础建设计划”特別预算经费投入共计1089亿元下，第一期约可提供三33000至36000人年就业机会。此外，各项建设除创造33000至36000个直接工作机会，也可激励民间投资，带动经济稳定成长，进一步创造间接之就业机会。

按照国发会估计，轨道将可创造7030到7070个就业机会，水环境有9520到9480个就业机会，绿能建设有3180到3350个就业机会，数位建设有1240到1710个就业机会，城乡建设有10490到12280个就业机会，因应少子化友善育儿空间建设可提供640到800个就业机会，食品安全建设可提供40到50个就业机会，人才培育促进就业建设则有410到520个就业机会。

国发会说，这项就业机会并不包含建设完成后可能创造新工作机会，也不包含经常门支出(例如人才培育支出)所创造的就业机会。



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