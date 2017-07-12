中国监管机构开始对乐视网展开调查

（联合早报网讯）据知情人士透露，中国证券和银行监管机构已开始调查乐视网的财务数据和信息披露等情况。乐视网是集团企业乐视的主要上市业务。

彭博社报道，这些因涉及调查而不愿具名的人士称，中国证监会正在收集相关信息进行评估，而且还在了解涉及乐视网的股权质押情况。另外，他们表示，中国银监会也在排查银行和信托公司等金融机构对乐视的贷款敞口以及潜在风险等。

不清楚监管机构是否与乐视直接接触。乐视不予置评，中国证监会和银监会没有立即回复彭博寻求置评的传真。

知情人士称，同时展开的调查并不意味着乐视网一定存在违法违规行为，也不意味着乐视网一定会被处罚。但是他们却提升了乐视及其创始人贾跃亭事件的热度。贾跃亭凭借乐视的流媒体服务发家，然后通过大举借债为其进军汽车、智能手机和电影等烧钱的行业提供资金。此后，为了缩减开支以解决资金紧张的问题，他的集团企业进行了裁员，并退出了部分业务。

在一家中国法院冻结了贾跃亭控制的数十亿美元资产后，贾跃亭恳请大家给乐视留出更多时间来偿还贷款，同时他还辞去了一些管理职务。由于讨论内部重组事宜，乐视网自4月份以来一直停牌。今年5月，乐视网的保荐机构之一中德证券称，乐视网曾不当使用8.81亿元人民币（1.3亿美元）拟购买版权的募集资金，用来暂时补充流动资金。

免费试阅14天