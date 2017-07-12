台立法院明审前瞻预算 国民党团拟杯葛

（联合早报网讯）台湾立法院明天（13日）将召开本会期第二次临时会，预料将处理“前瞻基础建设计划第一期特别预算案”。立法院国民党党团今天（12日）召开党团大会，讨论杯葛策略。总召林德福今下午受访再次强调，要求退回计划重拟；但他没有直接透露会用什么方式杯葛。据了解，杯葛方式将交由党团书记长林为洲决定。

自由时报报道，行政院昨天通过“前瞻基础建设计划第一期特别预算案”，并送立法院审议。立法院今天早上就此召开朝野协商，讨论第二次临时会议程，但国民党与亲民党都要求退回预算重编。

国民党团下午在国家政策基金会召开党团大会，林德福于会后受访时说，政府现在只有提出第一期预算1089亿（新台币，下同），却不见整体计划，“等于在唬弄所有在野党立委”。林德福质疑，究竟前瞻计划四年4200亿，能够创造多少就业率？能提升多少GDP？相关内容应该都要经由整体计划清楚表达，因此国民党团严厉要求，“一定要退回重拟”。

媒体询问是否杯葛行政院长林全上台报告？林德福并无直接回应，仅表示大家有共识，“我们心里有谱”。不过据了解，党团除要求退回计划重拟之外，也将坚持杯葛，杯葛方式则由书记长林为洲决定。另外，国民党团也会提出特定议案，要求列入临时会议程。

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