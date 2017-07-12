花旗：香港楼价现时至年底有约20%潜在跌幅

（联合早报网讯）花旗银行“2017下半年环球投资前瞻”投资策略记者会今天（12日）在香港举行。花旗香港环球财富策划部主管张敏华在记者会上表示，预期香港楼价今年全年将下跌15%，如用现时楼价计，到今年年底将会有大约20%的潜在跌幅。

中通社报道，香港金管局于5月19日推出三项逆周期措施调控楼市。张敏华认为，此三项新招应可为楼市降温。下半年传统上属于淡季，加上一手市场将迎来大量供应，有接近2万4000个单位，因此相信新措施或可压低楼价。

在环球资金流向方面，花旗银行认为，2017年下半年，环球资金或由美股转向欧洲及新兴市场股市。

张敏华指出，港股上半年表现佳，维持恒生指数2万5500点的目标位，较看好香港银行和澳门博彩业，但相对看淡香港地产发展商；恒生国企指数2018年年中的目标水平为1万1000点，较看好资讯科技、健康护理、保险和银行业。

对于美联储加息步伐，张敏华预期，美联储加息幅度将较温和，估计今年会再加息一次，幅度为四分之一厘，将会限制美元升幅；短线美元或先弱后强，美汇指数将于97至100区间上落，而中长线要视乎美国总统特朗普的经济改革进度。

MSCI日前宣布将中国A股纳入其新兴市场指数。对此，张敏华认为，A股在MSCI新兴市场指数中所占的初始权重为0.73%，未来将会进一步增长，到2030年将增至20%。

“债券通”7月3日正式开通。谈到“债券通”开通的意义，张敏华说，“债券通”的开通具有长线的利好影响，如中国债券的流通量将会提升，增加中国债券被纳入国际债券指数的机会，长远有助中国债券市场的发展。

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