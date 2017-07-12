上半年中国新增人民币贷款近8万亿元

（联合早报网讯）中国人民银行今天（12日）发布的上半年金融数据显示，今年上半年中国新增人民币贷款7.97万亿元，同比多增4362亿元。其中6月份人民币贷款增加1.54万亿元，同比多增1533亿元。

新华社报道，数据显示，6月末人民币贷款余额114.57万亿元，同比增长12.9%，增速与上月末持平，比上年同期低1.4个百分点。

分部门看，住户部门贷款增加3.77万亿元，其中，短期贷款增加9527亿元，中长期贷款增加2.82万亿元；非金融企业及机关团体贷款增加4.43万亿元，其中，短期贷款增加1.64万亿元，中长期贷款增加4.21万亿元，票据融资减少1.59万亿元；非银行业金融机构贷款减少2487亿元。

货币供应量方面，6月末，广义货币（M2）余额163.13万亿元,同比增长9.4%，增速分别比上月末和上年同期低0.2个和2.4个百分点；狭义货币(M1)余额51.02万亿元,同比增长15%，增速分别比上月末和上年同期低2个和9.6个百分点；流通中货币（M0）余额6.7万亿元，同比增长6.6%。上半年净回笼现金1326亿元。

存款方面，上半年人民币存款增加9.07万亿元，同比少增1.46万亿元。其中，住户存款增加3.94万亿元，非金融企业存款增加1.45万亿元，财政性存款增加4164亿元，非银行业金融机构存款增加1.03万亿元。

从社会融资规模数据看，上半年社会融资规模增量为11.17万亿元，比上年同期多1.36万亿元。6月末社会融资规模存量为166.92万亿元，同比增长12.8%。

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