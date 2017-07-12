美前副财长拜会 吴敦义提“和中、友日、重美”

（联合早报网讯）美国财政部前副部长吴霖（Neal Wolin）今日（12日）下午率美国智库大西洋理事会访问团一行人拜会准国民党主席吴敦义，吴敦义在会谈中表示，由于过去马政府采取“和中、友日、重美”政策，才能使两岸关系和平稳定，强化台日关系，并获得美方在军售与国际参与上的支持。

自由时报报道，吴敦义指出，马政府时期在两岸关系上因为遵循“一中各表的九二共识”，达到开放两岸直航，陆客组团来台观光、自由行，签署包含ECFA在内合计23项协议，以及开放中国大陆学生来台求学每年超过万人，使两岸达到最和平稳定的情况。

吴敦义表示，所谓“重美”就是尊重与重视台美关系，美国也十分关注两岸关系的和平稳定，出售台湾必要武器，并且在国际上支持台湾参与国际，让台湾人民有深刻的感受。

吴敦义还说，就在“和中、友日、重美”政策下，台日关系因此强化，双方签署了包括“台日渔业协定”等多个双边协定，也才有效处理掉争议多年的钓鱼台渔权问题。

吴办指出，美方人士询问国民党未来是否有胜选准备？吴敦义回答说，国民党要能提供更好的愿景，让人民特别是年轻族群深刻信任，并能促进两岸和平发展、经济提升与社会和谐稳定，这些都是国民党是否重返执政的重要因素。

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